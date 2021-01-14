Ukraynalı denizcilerin tahliyesine Türkiye desteği
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Ukraynalı denizcilerin tahliyesine Türkiye desteği

14.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:04

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Libya'da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin, "Kesin bir şekilde söyleyebilirim ki Türk partnerlerimizin desteği olmadan operasyonun nihai başarısı mümkün olamazdı.

Çevrim içi olarak gerçekleşen basın toplantısında medya mensuplarının soruların yanıtlayan Kuleba, tahliyenin, göreve geldiğinden beri yönettiği en zor ve kompleks operasyonlardan biri olduğunu belirterek, "Operasyonda yer alan ekibime, Ukraynalı kurumlara ve uluslararası dostlarımıza da minnettarım. 4 denizcinin Libya'dan Ukrayna'ya tahliyesinin Türkiye toprakları üzerinden gerçekleşmesi zaten söze gerek bırakmıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Libya deniz sahasında 2016'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı 4 Ukrayna vatandaşı 8 Ocak'ta ülkelerine dönmüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin ülkelerine dönüşüne yardımı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.
Ukraynalı denizcilerin tahliyesine Türkiye desteği
Ukraynalı denizcilerin tahliyesine Türkiye desteği
Ukraynalı denizcilerin tahliyesine Türkiye desteği
Ukraynalı denizcilerin tahliyesine Türkiye desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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