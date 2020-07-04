Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna ve Türkiye birlikte çok fazla şey yapıyorlar"
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna ve Türkiye birlikte çok fazla şey yapıyorlar"

Muratpaşa Belediyesi tarafından Güzeloba Mahallesi Örnekköy mevkisinde revize edilerek, Ukraynalı şair ve ressam Taras Şevçenko'nun rölyefi yerleştirilen Ukrayna Kültür Parkı törenle açıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba:
04.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:15

Muratpaşa Belediyesi tarafından Güzeloba Mahallesi Örnekköy mevkisinde revize edilerek, Ukraynalı şair ve ressam Taras Şevçenko'nun rölyefi yerleştirilen Ukrayna Kültür Parkı törenle açıldı. Törene katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Bu parkın çok büyük bir anlamı var. Çünkü böylece birbirimize ne kadar önemli olduğumuzu gösteriyoruz" diyerek Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Muratpaşa'da yaşayan Ukraynalılara teşekkür etti. Başkan Uysal da; Ukraynalıları Antalya'ya tatil yapmaya davet etti.

Muratpaşa Belediyesinde revize edilen, Güzeloba Mahallesi'nin Örnekköy bölgesindeki 4 bin 400 metrekarelik park ve Ukraynalı şair ve ressam Taras Şevçenko'nun rölyefi törenle açıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ev sahipliğini yaptığı açılış törenine; Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna Viacheslav Khomenko, Ukrayna Ailesi Derneği Başkanı Vıta Mykhaylova, Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Muratpaşa Belediye Meclis Üyeleri, belediye bürokratları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, yöresel kıyafetler giymiş Ukraynalıların, Başkan Uysal, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna Büyükelçisi Sybiha'ya Ukrayna'ya özgü ekmek ve tuz ikram etmesiyle başladı. Ukrayna ve Türk Milli Marşlarının okunduğu törende ayrıca Antalya'da yaşayan Ukraynalılar'dan oluşan koro Çanakkale Türküsü ve Ukrayna Halk ezgilerini seslendirdi. Tören, çocukların, şiirlerini okuduğu Taras Şevçenko'nun rölyefinin açılması ise son buldu.

"Sizlere müteşekkirim"

Törende konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Bu parkın varlığı Ukrayna dernekleri ve yerel yönetimin ortak çabaları sayesinde ortaya çıktı. Bu parkın çok büyük bir anlamı var. Çünkü böylece bir birimize ne kadar önemli olduğumuzu gösteriyoruz. Devletler arası yaptığımız bütün görüşmelerin temelinde tabii ki insani ilişkiler bulunmakta o yüzden bugün sizlerle burada bulunuyoruz. Bu temele dayanarak ilişkilerimizi daha da pekiştirebiliyoruz. Bu temeli bu kadar sağlam kıldığınız için sizlere mütreşekkirim. Buradaki belediye ve Ukraynalılar derneğine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Açılış törenine katılan bir kız çocuğunun taşıdığı Kırım Tatar bayrağını görmekten de mutlu olduğunu ifade eden Bakan, "Ukrayna ve Türkiye birlikte çok fazla şey yapıyorlar. Dün meslektaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte çok verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Diplomaside çok nadir olan bir şey bu; herhangi bir sorunumuz olmadı. Bazı konularda farklı görüşlerimiz oldu. Ama bunlar kesinlikle bizi ayırmadı. Herhangi bir sorun teşkil etmedi" şeklinde konuştu.

İki yakın ülke

Ukrayna ve Türkiye'nin; pasaport olmadan nüfus cüzdanı ile seyahat edebilecek kadar iki yakın ülke olduğuna işaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Taraş Şevşenko'nun Ukrayna'ya ruh veren, kişilik veren, her ülkede olduğu gibi anlam katan sanatçılardan en önemlilerinden biri olduğunu söyledi. "Türkiye'mizde Mehmet Akif Ersoy ne ise, Ukrayna'da da Taras Şevşenko da o demek. Onun burada bir rölyefini açmaktan çok mutluyuz" diyen Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Ukrayna kültürü son derece barışçı, son derece mütevazi, saygılı, çok değerli insanları içeriyor. Aynı zamanda da son derece çalışkan insanlar. Ukrayanlıların komşuluklarından ve dostluklarından memnunuz, pandemi sürecinde de dayanışma içerisinde olduk. Ukrayna, Türkiye karşılıklı uçuşu serbest eden ilk ülkelerden oldular. Çok sayıda Ukraynalı dostumuzu Antalya'da tatil yapmaya bekliyoruz. Muratpaşamız çok kültürlü bir ortama sahip, 50 civarında ülkeden insanımız birlikte yaşıyor. Hepsi ile çok güzel barışçı ilişkilerimiz var. Ukraynalıların, bu komşularımız içerisinde bütün olumlu özellikleri ile çok güzel bir yeri var. Bu parkı ve anıtı açarak komşuluğumuzu dostluğumuzu bir anlamda ölümsüzleştirmek istedik. Derneğimize ve konsolosluğumuza da işbirlikleri için teşekkür ederiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

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