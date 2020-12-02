Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor"

02.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:45

Son dakika haberleri: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna özellikle Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna özellikle Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor. Dahası, bu konuyla ilgili ortak projeleri de teknoloji paylaşımı yoluyla hayata geçirmek istiyor." dedi.

Kuleba, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Ankara'da Ukrayna Derneğini ziyaret etti.

Ukraynalı Bakan Kuleba, derneği ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
'Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi, elimi pantolonuna götürdü'
"Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi, elimi pantolonuna götürdü"
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı

Kuleba, Ukrayna'nın Türkiye ile mevcut diyaloğunun düzeyi ve dinamiğinden çok memnun olduğunu belirtti.

Bu diyaloğun tüm alanları kapsadığını söyleyen Kuleba, iki ülke arasında birçok alanda iş birliğinin geliştiğine dikkati çekerek "Bu alanlar siyasi, güvenlik, kültür, serbest ticaret anlaşmasıdır. Serbest ticaret anlaşması konusundaki müzakereler tamamlanmak üzere, görüşmeler devam ediyor. Her iki ülke arasında öncü alanlar var ve savunma sanayisi bu öncü alanlardan bir tanesi." dedi.

Kuleba, Türkiye ve Ukrayna arasında savunma sanayii alasında yapılan anlaşmalar ve ortak motor üretimi konusundaki gelişmelere ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Ukrayna özellikle Bayraktar SİHA'larının alımı konusuyla gerçekten ilgileniyor. Dahası, bu konuyla ilgili ortak projeleri de teknoloji paylaşımı yoluyla hayata geçirmek istiyor. Ukrayna motoru bize ve Türk dostlarımıza göre, Türk sanayisi için uygun bir seçenek. Özellikle bu konu üzerinde de çalışıyoruz ama vurgulamak isterim ki iki ülke için de ortak üretim projeleri en etkin projeler olacaktır. Bunu mümkün kılmak için de iki ülkenin savunma sanayisi sektörünün temsilcileri arasına diyaloğu sürdürüyoruz. Böylece Ukrayna ve Türkiye'yi daha güçlü kılacağız. Ülkelerimiz ise Karadeniz bölgesini daha güvenli bir bölge haline getirecekler."

Kubela, Uluslararası Kırım Platformu'nda Türkiye'nin rolünün ne olacağına ilişkin soruya ise Kırım Platformu'nun amacının "yarımadanın işgal edilmesiyle" ilgili olduğunu belirtti.

Kırım'ın mevcut durumunun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Kuleba, "Türkiye ile Kırım arasındaki tarihsel bağlar ve iki ülke arasındaki ilişkinin düzeyi göz önüne alındığında, Türkiye'nin bu süreçte tek bir rolü olduğuna inanıyorum. Liderlik rolüdür. Bu süreci ileriye taşıyacak kilit liderlerden biri. Bugün bu konuyu arkadaşım (Mevlüt) Çavuşoğlu ile tartışacağız." diye konuştu.

Bakan Kuleba, prensip olarak "Türkiye'nin Kırım Platformu'na katılacağı gerçeğinden hareket ettiklerini" belirterek diplomatların görevinin bu katılımın kapsamını belirlemek olduğunu söyledi.

Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor'
Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor'
Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor'
Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

İlgili Haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım ve Donbas'taki durumu AA'ya değerlendirdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım ve Donbas'taki durumu AA'ya değerlendirdi
Ukrayna: 'Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak'
Ukrayna: "Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Acun Ilıcalı Diego Armando Maradona
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Caner Erkin Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Bursa Rusya Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 15:45:23. #1.15#
title