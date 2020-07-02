Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Türkiye'ye geliyor DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in alt mekanizması olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun Antalya'da düzenlenecek VIII. toplantısı vesilesiyle 3 Temmuz 2020 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ve Ukraynalı mevkidaşının eşbaşkanlıklarında yapılacak toplantıda, ticaret, yatırımlar, savunma sanayii, güvenlik, turizm ve Covid-19 salgınının etkileriyle mücadelede işbirliği gibi ikili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda geliştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca, soydaşlarımız Kırım Tatarlarının durumu ile iki ülkenin gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Kaynak: DHA