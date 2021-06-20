Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: "Tüm Ukraynalı turistleri Antalya'ya gelmeye davet ediyorum"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: "Tüm Ukraynalı turistleri Antalya'ya gelmeye davet ediyorum" Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: "Ne kadar çok Ukraynalı turist aşı olursa ne kadar çok giriş kuralları kısıtlanmazsa o kadar çok Ukraynalı turist buraya gelecek" "Yazın sonuna...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: "Tüm Ukraynalı turistleri Antalya'ya gelmeye davet ediyorum"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba:

"Ne kadar çok Ukraynalı turist aşı olursa ne kadar çok giriş kuralları kısıtlanmazsa o kadar çok Ukraynalı turist buraya gelecek"

"Yazın sonuna kadar Ukraynalı turist sayısında sadece yukarı giden bir dinamiğe şahitlik edeceğiz"

"Antalya'da en fazla turistin Ukrayna'dan olduğunu öğrendim"

ANTALYA - Antalya müzesini ziyaret eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Tüm Ukraynalı turistleri Antalya'ya gelmeye davet ediyorum. Ne kadar çok Ukraynalı turist aşı olursa ne kadar çok giriş kuralları kısıtlanmazsa o kadar çok Ukraynalı turist buraya gelecek. Bence yazın sonuna kadar Ukraynalı turist sayısında sadece yukarı giden bir dinamiğe şahitlik edeceğiz" sözlerine yer verdi.

Antalya'da yürütülen Diplomasi Formu'nun çalışmalarına katılmak amacıyla kente gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya Müzesi'ni ziyaret ederek Ukraynaca sesli rehberinin açılışı yaptı. Müze Müdürü Mustafa Demirel tarafından karşılanan Bakan Kuleba, müze hakkında sık sık bilgi aldı. Açılışın ardından müzeyi gezen Kuleba'nın eserlere büyük ilgi gösterdiği görüldü. Kuleba, bazı eserlerin yanında durarak Ukrayna'ca sesli rehber üzerinden eserler hakkında bilgi aldı.

"Antalya'da en fazla turistin Ukrayna'dan olduğunu öğrendim"

Açılışın ardından kısa bir açıklama yapan Bakan Kuleba, "Büyük bir memnuniyetler Antalya müzesinde Ukrayna'ca sesli rehberini dinlemiş oldum. Dün ise aynı şekilde çok büyük bir memnuniyetle Antalya'da en fazla turistin Ukrayna'dan olduğunu öğrendim. Söz konusu sesli rehberler sayesinde Ukraynalı turistler hem buradaki güzel denizin keyfini sürecekler, hem de Türkiye'nin sahip olmuş olduğu çok kadim bir tarihi yakından keşfetme ve öğrenme fırsatını yakalayacaklar. Ukrayna sesli rehberin olmasına müsaade eden Antalya müzesi genel müdürüne teşekkür ederim" açıklamasına yer verdi.

"Ukraynalı turist sayısında sadece yukarı giden bir dinamiğe şahitlik edeceğiz"

Tüm Ukraynalı turistleri Antalya'ya gelmeye davet eden Bakan Kuleba, "Buraya gelirken hem denizin keyfini sürmeye aynı zamanda buranın kültürünü öğrenmek için müzeye geldiklerinde mutlaka bir Ukrayna'ca sesli rehberi rica etmelerini istiyorum. Ne kadar çok Ukraynalı turist aşı olursa ne kadar çok giriş kuralları kısıtlanmazsa o kadar çok Ukraynalı turist buraya gelecek. Bence yazın sonuna kadar Ukraynalı turist sayısında sadece yukarı giden bir dinamiğe şahitlik edeceğiz. Tek Ukraynalı üzüldüğüm nokta o turistlerin arasında olamamamdır; çünkü yaz boyunca çalışacağım" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün