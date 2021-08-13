Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım Platformu'na katılacak ülke sayısının 40'a ulaştığını duyurdu
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım Platformu'na katılacak ülke sayısının 40'a ulaştığını duyurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım Platformu'na katılacak ülke sayısının 40'a ulaştığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım Platformu Zirvesi'ne uluslararası desteğin arttığını, katılımını onaylayan ülke sayısının 40'a ulaştığını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım Platformu Zirvesi'ne uluslararası desteğin arttığını, katılımını onaylayan ülke sayısının 40'a ulaştığını belirtti.

Kuleba, basın toplantısında, Kırım Platformu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırım'da 7 senedir süren ilhak boyunca konuya ilişkin bir çözüm mekanizması olmadığını vurgulayan Kuleba, "Platformla birlikte bu hata düzeltilmiş olacak." dedi.

Platforma uluslararası desteğin arttığını aktaran Kuleba, katılımını onaylayan ülke sayısının 40'a yükseldiğinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un platform için "cadılar bayramı" ifadesine ilişkin Kuleba, Lavrov'un bu gergin tepkisinden memnun olduğunu dile getirdi.

Mahatma Gandi'nin "Önce sizi yok sayarlar, sonra size gülerler, sonra sizle savaşırlar ve sonra siz kazanırsınız." sözlerini hatırlatan Kuleba, şu anda 3. aşamada olduklarını, yakında 4. aşamanın geleceğini ve Kırım'ın kurtulacağını ifade etti.

Kırım Platformu Zirvesi

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için 23 Ağustos'ta Kiev'de Kırım Platformu Zirvesi gerçekleştirilecek.

Devlet başkanları, dışişleri bakanları, parlamenterler ve uzmanlar seviyesinde oluşacak platform kapsamında Kırım'ın ilhakının tanınmaması, Azak ve Karadeniz bölgelerinin silahlandırılması, Kırım'ın tekrar entegrasyonu ve Kırım Tatar Türklerinin haklarının tazmin edilmesi konulu 4 panel yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım Platformu'na katılacak ülke sayısının 40'a ulaştığını duyurdu - Haberler
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