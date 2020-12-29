Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin İran'ın "adaletten kaçamayacağını" belirtti
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin İran'ın "adaletten kaçamayacağını" belirtti

29.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:43
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin İran'ın

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçağa ilişkin, İran'ın "adaletten kaçmasına izin vermeyeceklerini" bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçağa ilişkin, İran'ın "adaletten kaçmasına izin vermeyeceklerini" bildirdi.

Kuleba, "Den" gazetesine verdiği röportajda, İran'ın sıkı bir müzakereci olduğunu ancak Ukrayna'nın da öyle olduğunu belirtti.

Düşürülen uçağa ilişkin görüşmelerde İran'ın adaletten kaçmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Kuleba, adaletin kaçınılmaz olduğunu ancak zaman alacağını kaydetti.

Kuleba, ülkesinin bu olayda yalnız olmadığına dikkati çekerek, "Kazadan etkilenen ülkelerle bir ortaklığımız var. Ortak bir pozisyonda onlar adına konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna uçağının düşürülmesi

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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