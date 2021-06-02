Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li senatörlerle görüştü
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li senatörlerle görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li senatörlerle görüştü
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen, Ohio Senatörü Rob Portman ve Connecticut Senatörü Chris Murphy ile Kiev'de bir araya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen, Ohio Senatörü Rob Portman ve Connecticut Senatörü Chris Murphy ile Kiev'de bir araya geldi.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, senatörleri Kiev'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Rus saldırganlığıyla mücadele ettiğini ve önemli reformları uyguladığını aktaran Kuleba, ülkesine ABD Kongresinin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisinde uzun zamandır süren her iki partinin de desteğinin ABD ve Ukrayna'nın stratejik dostluğu açısından hayati önemde olduğunu ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li senatörlerle görüştü
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li senatörlerle görüştü
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li senatörlerle görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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