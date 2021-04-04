Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le Rus askeri hareketliliğini görüştü
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le Rus askeri hareketliliğini görüştü

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le Rus askeri hareketliliğini görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini telefonda görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini telefonda görüştü.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Borrell'le görüşmelerinde Rusya'nın güvenlik durumunu tırmandırmasını ele aldıklarını belirtti.

Borrell'in AB'nin Ukrayna'nın arkasında olduğunu belirterek toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiğini kaydeden Kuleba, Borrell'in kendisini 19 Nisan'daki AB Dışişleri Konseyi toplantısına davet ettiğini aktardı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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