Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

02.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:56
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar Rusya'da düzenlenen protestolarda muhalif Aleksey Navalnıy'nın destekçilerine karşı şiddet uygulanmasını kınadı.

Kırım'da Ukrayna vatandaşlarına uygulanan zulüm nedeniyle "küresel insan hakları yaptırım rejimi"nin Rusya'ya karşı uygulanması gerektiğini savunan Kuleba, Borrell'e Donbas ve Kırım'daki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Borrell de Rusya'nın Minsk anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece AB'nin tutumunun değişmeyeceğini vurgulayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları kalkar kalkmaz Ukrayna'yı ziyaret etmek istediğini kaydetti.

Taraflar ağustosta Ukrayna'da yapılacak Kırım Platformu girişimini de ele aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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