Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" - Haberler

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek"

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba:

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek"

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Mart, Güncel, Haberler

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