Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna meşru müdafaa hakkını korumaya hazırdır" ifadelerini kullanarak, "Birleşmiş Milletlerde bulunan ülkelerin Rusya ile arasındaki ilişki ne olursa olsun Rusya'yı durdurmak görevinizdir" dedi. - NEW YORK

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