Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna meşru müdafaa hakkını korumaya hazırdır" ifadelerini kullanarak, "Birleşmiş Milletlerde bulunan... - Haberler
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna meşru müdafaa hakkını korumaya hazırdır" ifadelerini kullanarak, "Birleşmiş Milletlerde bulunan...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba,

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna meşru müdafaa hakkını korumaya hazırdır" ifadelerini kullanarak, "Birleşmiş Milletlerde bulunan ülkelerin Rusya ile arasındaki ilişki ne olursa olsun Rusya'yı durdurmak görevinizdir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna meşru müdafaa hakkını korumaya hazırdır" ifadelerini kullanarak, "Birleşmiş Milletlerde bulunan ülkelerin Rusya ile arasındaki ilişki ne olursa olsun Rusya'yı durdurmak görevinizdir" dedi. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı - Politika

Dmitro Kuleb, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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