Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya'nın diplomasiye dönmesi için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, "Rusya'yı...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya'nın diplomasiye dönmesi için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, "Rusya'yı caydırmak için elinizden geleni lütfen yapın" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, " Rusya'nın diplomasiye dönmesi için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, "Rusya'yı caydırmak için elinizden geleni lütfen yapın" dedi. - NEW YORK
İhlas Haber Ajansı - Politika