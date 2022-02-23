Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya'nın diplomasiye dönmesi için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, "Rusya'yı... - Haberler
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya'nın diplomasiye dönmesi için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, "Rusya'yı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba,

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya'nın diplomasiye dönmesi için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, "Rusya'yı caydırmak için elinizden geleni lütfen yapın" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, " Rusya'nın diplomasiye dönmesi için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, "Rusya'yı caydırmak için elinizden geleni lütfen yapın" dedi. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı - Politika

Dmitro Kuleb, Rusya, Politika, Haberler

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