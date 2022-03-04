Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne dört bir yandan ateş... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne dört bir yandan ateş...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne dört bir yandan ateş...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne dört bir yandan ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını ifade ederek, "Patlarsa, Çernobil'den 10 kat daha büyük olacak!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne dört bir yandan ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını ifade ederek, "Patlarsa, Çernobil'den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Dmitro Kuleb, Zaporijya, Nükleer, Rus, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title