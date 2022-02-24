Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. Sivil barışçıl şehirlere bombalar atılıyor. Bu agresif bir savaştır. Ukrayna kendini koruyacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir. Şimdi harekete geçme zamanı" ifadelerini kullandı. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika