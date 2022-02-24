Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba,

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. Sivil barışçıl şehirlere bombalar atılıyor. Bu agresif bir savaştır. Ukrayna kendini koruyacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir. Şimdi harekete geçme zamanı" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Dmitro Kuleb, Politika, Haberler

title