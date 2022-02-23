Son dakika politika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika habere göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini açıkladı. - NEW YORK
İhlas Haber Ajansı - Politika