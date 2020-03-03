Ukrayna Dinyeper Köprüsü'nü Türkler inşa edecek

03.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:29

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ülkenin güneydoğusuna bağlayacak Dinyeper Köprüsü'nün inşaat ihalesini 487 milyon dolarlık teklifle Türk firması kazandı.



Onur Taahhüt tarafından alınan ihale kapsamında siyasi karışıklıktan dolayı yapımı ertelenen köprü inşaatı sözleşmeye göre 48 ayda tamamlanacak. Şirketin Grup Yurt Dışı Projeler Koordinatörü Emre Karaahmetoğlu, ihalenin Ukrayna'da bugüne kadar yapılan en büyük ihale olduğunu, böylesine büyük bir projeyi üstlenmekten gurur duyduklarını ve en kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti. 2004 yılında başlanmasına karşın sık hükümet değişikliği ve ihtilaller nedeniyle tamamlanamayan köprünün inşaat ihalesini alan firma, sözleşme tarihinden itibaren en geç dört yıl içinde projeyi tamamlayacak. Dinyeper Nehri üzerinde kurulacak köprü, Ukrayna'nın Başkenti Kiev'i ülkenin güneydoğusuna bağlayarak toplam uzunluğu 9.1 km olan Borispol - Dnipro- Zaporijya- Mariupol N-08 otoyolunun bir parçası olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA