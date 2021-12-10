Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı: "Ukrayna'nın NATO üyeliği, sadece Ukrayna ve NATO üyelerinin elinde olan bir karar"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın görüşmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Biden, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusundaki kararın sadece Ukrayna halkının kararı olduğunu, Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu çok net bir şekilde ifade etti. Bu sadece Ukrayna ve NATO üyelerinin elinde olan bir karar" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair yerel medyaya açıklamalarda bulundu. Yermak, "Başkan Biden, Ukrayna'yı ilgilendiren herhangi bir müzakerenin, herhangi bir kararın Ukrayna olmadan alınamayacağını çok net bir şekilde söyledi" dedi. Görüşmede Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ele alındığını da aktaran Yermak, "Biden, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusundaki kararın sadece Ukrayna halkının kararı olduğunu, Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu çok net bir şekilde ifade etti. Bu sadece Ukrayna ve NATO üyelerinin elinde olan bir karar" şeklinde konuştu.

Zelenskiy-Biden görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 1 buçuk saat süren görüşmede Biden'a Ukrayna'nın doğusundaki duruma yönelik barış sürecinin önündeki engeli kaldırmak için "net önerileri" olduğunu ve bunları çeşitli formatlarda tartışmaya hazır olduğunu söylemişti. Biden ise görüşmede Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirtmişti. Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusunda barışı sağlamaya çalışırken Biden'ın bu konudaki "kişisel rolünü" memnuniyetle karşıladığını kaydetmişti.

Ukrayna- Rusya ilişkileri

Ukrayna-Rusya ilişkileri, 2014 yılında Rusya'nın Ukrayna toprağı Kırım'ı ilhak etmesi ve Rusya destekli ayrılıkçı milislerin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin bir kısmında kontrolü ele geçirmesinden bu yana gergin. Kiev yönetimine göre 7 yıldır devam eden çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna topraklarının işgali durumunda Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulanacak

Ukrayna'nın doğu sınırında 90 binden fazla Rus askerin konuşlandırılması nedeniyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı düşünülüyor. Salı günü konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştiren Biden, Rusya'nın işgali karşısında güçlü ekonomik yaptırımlar uygulayacağını söylemişti. Biden Çarşamba günü yaptığı açıklamada da, "Rusya eğer gerçekten Ukrayna'yı işgal ederse, bunun ciddi sonuçları olacak" demişti.

Beyaz Saray ise Rusya'ya yönelik tehditlerin ekonomik yaptırımları ve Ukrayna'ya daha fazla maddi ve savunma desteği sağlamayı içerdiğini vurgulamıştı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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