- Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, "Müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Ne yazık ki, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sonuçlar henüz mevcut değil" ifadelerini kullanarak, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldı.

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