Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, "Müzakerelerin ikinci turu... - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, "Müzakerelerin ikinci turu...

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, "Müzakerelerin ikinci turu sona erdi.

- Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, "Müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Ne yazık ki, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sonuçlar henüz mevcut değil" ifadelerini kullanarak, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, Müzakerelerin ikinci turu...

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, Müzakerelerin ikinci turu...

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, Müzakerelerin ikinci turu...

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, Müzakerelerin ikinci turu...

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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