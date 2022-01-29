Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy ile Macron'un görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusu meselesi ele alındı.

İki lider görüşmede, bu meseleye ilişkin Normandiya Formatı çerçevesindeki çalışmaların başlatılmasından ve format çerçevesinde 26 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te toplantının yapılmasından memnuniyetini dile getirdi.

İleride yapılacak toplantının hızlandırılması konusunda mutabık kalındığı görüşmede, Zelenskiy, "diplomatik girişimlerin devam ettiği sürece, ilerideki gerginlik riskinin azalacağını" vurguladı.

Görüşmede, Ukrayna ve Fransa arasında ekonomi alanında yapılan anlaşmalar ve yeni projelerin uygulanması ile ilgili konular ele alındı.