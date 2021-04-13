Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, Abdullah'ın Ürdün'ün istikrar ve güvenliğini sağlama politikasına desteğini teyit etti.

Abdullah da iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için hazır olduklarını ifade ederek Donbas'ta barışa giden yolda desteğini belirtti.

Zelenskiy, Abdullah'ın ramazanını kutlayarak, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü etkinliklerine davet etti.

Ayrıca taraflar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ticaret, ekonomi ve gıda güvenliği konularını ele aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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