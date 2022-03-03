Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna'ya verilen destek için teşekkür ediyorum ama çok geç" - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna'ya verilen destek için teşekkür ediyorum ama çok geç"

AA - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in konuşması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, başkent Kiev'de yabancı basın mensuplarının da katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in konuşması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, başkent Kiev'de yabancı basın mensuplarının da katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, "Ukrayna'ya verilen destek için teşekkür ediyorum ama çok geç. Bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi. Dünya kendi gücünü göstermeliydi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna'ya verilen destek için teşekkür ediyorum ama çok geç

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna'ya verilen destek için teşekkür ediyorum ama çok geç

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna'ya verilen destek için teşekkür ediyorum ama çok geç

AA - Güncel

Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

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