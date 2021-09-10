Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna ile Rusya arasında savaş olabilir"
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Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna ile Rusya arasında savaş olabilir"

Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Ukrayna ile Rusya arasında savaş olabilir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın bir ihtimal olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir görüşme yapmak istediğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın bir ihtimal olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir görüşme yapmak istediğini duyurdu.

Yalta Avrupa Stratejisi (YES) forumuna katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş ihtimaline dikkat çekti. Devlet Başkanı Zelenskiy forumda yaptığı açıklamada, Rusya ile savaşın bir ihtimal olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir görüşme yapmak istediğini kaydetti. Forumda kendisine yöneltilen, Rusya ile savaşın gerçek bir ihtimalinin olup olmadığı sorusuna ise Zelenskiy, "Bence olabilir. Rusya tarafında güçlü bir tırmanış olursa, bu olabilecek en korkunç şey. Maalesef öyle bir imkan var" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zelenskiy, ABD ile ilişkilerin eskisinden daha iyi olduğunu, fakat Ukrayna'nın NATO askeri ittifakına katılıp katılamayacağı konusunda net bir pozisyon almadığına dikkat çekti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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