Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyalog var"
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyalog var"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyaloğun olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:
10.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:05

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyaloğun olduğunu belirtti.

Zelenskiy'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesinden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Stratejik partnerimiz Türkiye'nin Savunma Bakanı'yla görüştüm." ifadesini kullanıldı.

Ukrayna'nın egemenliğini desteklediği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile sellerin yarattığı hasarın giderilmesinde ülkesine yardımından dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, "Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyalog var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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