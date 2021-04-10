Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması

Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Politika
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaretin serbestleştirilmesinin son derece önemli olduğunu ve bunun Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imzalanmasıyla mümkün olacağını belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaretin serbestleştirilmesinin son derece önemli olduğunu ve bunun Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imzalanmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Zelenskiy, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) dokuzuncu toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Huber Köşkü'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Karadeniz'de "güvenlik ve meydan okumalara ortak karşı koyma" adımlarını kapsamlı şekilde görüştüklerini kaydeden Zelenskiy, "Kiev'in ve Ankara'nın gerek tehdit gerekse onlara verilmesi gereken tepki konusundaki vizyonunun aynı olduğunu belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Türkiye'nin, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz konusu desteğin devam ettiğini ve Türkiye'nin bu yöndeki tutumunun değişmeyeceğini duyduğuma sevindim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde ticari ve ekonomik ilişkiler üzerinde durduklarını aktaran Zelenskiy, "İkili ticaretimizin serbestleştirilmesi son derece önemlidir. Ticaret hacmimizin ciddi artışı Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanmasıyla mümkün olacaktır." diye konuştu.

Zelenskiy, böyle bir adımın büyük bir sorumluluk içerdiğini ve her iki ülkenin milli çıkarlarına göre atılması gerektiğini bildiklerini belirterek, iki ülke arasında ilgili kurumların, tartışmalı konularda kapsamlı denetimi yapmaları ve söz konusu anlaşmanın imzalanmasını sağlayacak uzlaşmayı bulmaları konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Enerji alanındaki iş birliği konusunu da ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin perspektifleri de gayet büyük. Savunma sanayisi, stratejik ortaklığımızın itici gücüdür." dedi.

Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı'yla uçak yapımı alanında iş birliğimizi de ele aldık. Söz konusu alan her iki ülke için de son derece önemli. Buradaki amacımız net projelerin hayata geçirilmesi, ortak işletmelerin oluşturulması, tecrübe ve teknoloji paylaşımıdır." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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