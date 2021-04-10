Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir"
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir'
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir"

Kaynak: Anadolu Ajansı

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