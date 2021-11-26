Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rusya kaynaklı tehlikeli riskler mevcut"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede Rusya kaynaklı çok tehlikeli senaryolar ve riskler olduğunu belirterek, "Ukrayna bu risklere karşı hazırlıklı. Sınırlarımızı kontrol ediyoruz ve her türlü senaryoya hazırız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Soru cevap şeklinde düzenlediği basın toplantısında Zelenskiy, ülkede darbe girişimi hazırlığı olduğunu, bu darbe girişimine kimlerin alet edilmek istendiğini, Rusya kaynaklı tehlikeli risklerin varlığını, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmelerini ve Rusya'nın Ukrayna üzerinden dağıttığı doğalgazı azaltması gibi konulara değindi. Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri personel ve teknik ekipman varlığını arttırması konusuna da değinen Zelenskiy, Ukrayna için Rusya kaynaklı çok tehlikeli senaryolar ve riskler olduğuna dikkat çekti. Zelenskiy, "Bu, göz dağı anlamına geliyor. Tüm sınırlarımız boyunca askeri birliklerin, keskin nişancıların varlığı artıyor. Ukrayna buna karşılık verirse bölgede tansiyon yükselecektir. Rusya kaynaklı tehlikeli riskler mevcut. Sınırlarımızı kontrol ediyoruz ve her türlü senaryoya hazırız" ifadelerini kullandı.

"DARBE YAZIŞMALARI VE SES KAYITLARI VAR"

Açıklamasında, yabancı istihbarat güçlerinin ülkedeki oyunlarına ve bunlara ilişkin ellerinde kanıtlar bulunduğuna dikkat çeken Zelenskiy, "Devletimizin içinde yabancı istihbarat servislerinin çıkardığı zorluklar var. Açıkça söyleyeyim 1-2 Aralık tarihlerinde ülkemizde darbe olacağı bilgisini aldım. Bu çok ilginç ve önemli bir bilgi. Üstelik elimizde ses kayıtları ve yazışmalar da mevcut" dedi.

"DEVLETE SAVAŞ AÇMAK EN BÜYÜK HATA OLUR"

Ukrayna'nın en zenginleri listesinde adı en üst sıralarda yer alan Kırım kökenli Rinat Ahmedov'un, bu darbe girişimine çekilmeye çalışıldığını belirten Başkan Zelenskiy, "Ahmedov'u da içlerine almaya çalıştıklarını biliyoruz. Ahmedov'u devlete karşı savaşın içine almaya çalışmak onu aşağılamak sayılır. Kendi halkına ve devletine savaş açmak onun en büyük hatası olur. Onu savaşa çekmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"TRANSİT DOĞALGAZ KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK İSTEMEDİLER"

Rusya'nın Ukrayna üzerinden doğalgaz transfer etmesi konusuna ilişkin Başkan Zelenskiy, bu gazın hacmini arttırmak istediklerini, fakat Rusya'dan olumlu cevap alamadıklarını açıkladı. Zelenskiy, "Biz kendilerine transfer ücretlerini indirelim ve hacmi arttıralım teklifini sunduk. Fakat Rusya buna yanaşmadı. Sadece anlaşmayı devam ettirmek istediklerini söylediler, hepsi bu kadar" dedi.

(Bekir Keskin/ İHA)

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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