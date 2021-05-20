Zelenskiy: "Putin'le yakın zamanda buluşacağız"
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Zelenskiy: "Putin'le yakın zamanda buluşacağız"

Zelenskiy: 'Putin'le yakın zamanda buluşacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda buluşacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda buluşacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devlet başkanı koltuğundaki 2'nci yılının dolmasına istinaden büyük bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında öne çıkan konu başlıklarından biri de Rusya ile ilişkiler oldu. Zelenskiy basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fransa ve Almanya Ukrayna'yı destekliyor. Savaşın bitmesi için görüşmeler sürüyor ancak bu konuda Rusya'dan olumlu adımlar göremiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Donbas bölgesinde görüşme teklifinde bulundum, o da Moskova'da görüşmek istediğini söyledi. Görüşmeye dair hazırlıklar başladı" dedi.

Zelenskiy toplantıda, Ukrayna Milli Bankası müdürünün görevinden alınması, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30'uncu yılı, politikacılar, yolsuzluk iddialarına adı karışan Sağlık Bakanı'nın görevden alınması ve 23 Ağustos'ta düzenlenecek Kırım Platformu gibi konulara da değindi.

Öte yandan Zelenskiy'nin geçtiğimiz sene devlet başkanlığı görevindeki ilk yılını tamamlaması nedeniyle düzenlediği basın toplantısı 14 saat sürmüşken, bugünkü basın toplantısı ise 2.5 saat sürdü.

(Bekir Keskin/İHA)

Zelenskiy: 'Putin'le yakın zamanda buluşacağız'
Zelenskiy: 'Putin'le yakın zamanda buluşacağız'
Zelenskiy: 'Putin'le yakın zamanda buluşacağız'
Zelenskiy: 'Putin'le yakın zamanda buluşacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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