Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'e Donbas'ta görüşmeyi önerdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'e Donbas'ta görüşmeyi önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'e Donbas'ta görüşmeyi önerdi
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donbas'ta görüşmeyi teklif etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donbas'ta görüşmeyi teklif etti.

Zelenskiy, Facebook'tan paylaştığı video mesajda Putin'e seslendi.

Ukrayna ve Rusya'nın ortak geçmişi olmasına rağmen geleceğe farklı baktıklarını söyleyen Zelenskiy, bu durumun bir problem olmak zorunda olmadığını, geç kalınmazsa fırsat olabileceğini belirtti.

Dün ve önceki gün Donbas krizinin çözümüne ilişkin toplantılarda durumu yerinde görüp anlamak için temas hattına gitme teklifinde bulunulduğunu hatırlatan Zelenskiy, "Ben oraya her ay gidiyorum Sayın Putin. Dahasına da hazırım ve size savaşın sürdüğü Ukrayna'nın Donbas bölgesinde herhangi bir noktada görüşmeyi öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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