Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ordunun personel sayısını artıracak yasa tasarısını sundu
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ordunun personel sayısını artıracak yasa tasarısını sundu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ordunun personel sayısını artıracak yasa tasarısını sundu
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 11 bin yeni personel katılmasını öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 11 bin yeni personel katılmasını öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Parlamentonun internet sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, Zelenskiy'nin sunduğu yeni yasa tasarısı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli sayısını 261 bine çıkarmayı öngörüyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin halihazırda 250 bin personeli bulunuyor.

Zelenskiy nisanda da "özel dönemlerde" seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlayan yasayı onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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