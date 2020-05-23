Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin partisinden Türkiye'ye teşekkür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin partisinden Türkiye'ye teşekkür

İktidar partisinin Ternopol milletvekili Lyudmila Marchenko, Türk işadamları ve Türkiye Büyükelçiliği'nin yardım paketlerinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin partisinden Türkiye'ye teşekkür
23.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:15

İktidar partisinin Ternopol milletvekili Lyudmila Marchenko, Türk işadamları ve Türkiye Büyükelçiliği'nin yardım paketlerinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Ukrayna'da Türkiye Büyükelçiliği ve Türk işadamları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara korona virüs ve Ramazan ayı sebebiyle yardım paketleri dağıttı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin ihtiyaç sahipleri için yardım çağrısı çerçevesinde, iktidar partisinin Ternopol milletvekili Lyudmila Marchenko, DEİK İş Konseyi Başkan Yardımcısı sanayici iş insanı Rasim Bekmezci, TURKSİD Ukrayna Başkanvekili sanayici İsmail Hacıoğlu önderliğinde Türk vatandaşlarına, akraba topluluklara ve Ukraynalı vatandaşlara yardım paketleri dağıtıldı. Ağırlıklı olarak gıda, tıbbi malzeme ve nakdi destek içeren binlerce yardım paketi, çok sayıda ailenin yüzünü güldürdü, zor durumda kalanlara ümit ve moral kaynağı oldu.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin çağrısıyla başlatılan yardım kampanyası dahilinde, 12 şehirde onlarca aileye yardım paketleri ulaştırıldı. Büyükelçilik tarafından da sosyal medya aracılığı ile duyurusu yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan kampanya için yaklaşık 12 şehirde yüzlerce aileye yardım paketi ailelerin kapılarına kadar ulaştırıldı. İhtiyaç sahipleri ile bire bir ilgilenildi.

"Türkiye'nin her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz"

Konu ile ilgili Ukraynalı milletvekili Lyumila Marchenko, Türkiye Büyükelçiliği ve yardımsever iş insanlarının gayretleri ile başlatılan organizasyon için memnuniyetini dile getirerek, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarda bizzat yer alırken, "Türkiye'nin her zaman Ukrayna'nın stratejik ortağı olduğu ve her zaman destek olduğu kardeş bir ülke olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Gündemde olan korona virüs vakalarının insanlara yaşattığı zorlukları Türk iş insanları sayesinde bir nebze olsun azaltmaya çalıştığımız bu günlerde verdikleri destekler ve yaptıkları yardımlar için kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İş adamlarından Rasim Bekmezci ise, "Türk insanının yardımsever yüzünü Ukraynalı dostlarımıza göstermeyi, hatta bu geleneği gelecek nesillerimize de aşılamayı planlıyoruz. Bu organizasyonda onlarca iş insanımızın emeği ve desteği bulunuyor, dolayısı ile el birliğinden kuvvet doğduğunun bir örneğini sergilediğimiz ve bu güzel manevi duygular ile bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşabildiğimiz için son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Sanayici işadamı İsmail Hacıoğlu yaptığı açıklamasında, "Büyükelçiliğimizin önderliğinde bütün Ukrayna'yı kapsayacak şekilde bir kampanya başlattık. Hem Türkiye'den hem de Ukrayna'dan karınca kararınca herkes bu yardıma bir katkıda bulundu" ifadelerini kullanarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - KİEV

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Haber
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu Haber
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Naci Bostancı Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Ataizi Ersin Korkut Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Silah İzmir Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin partisinden Türkiye'ye teşekkür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 17:15:55. #1.15#
title