Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika