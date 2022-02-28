Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika