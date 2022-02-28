Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin... - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ukrayna, Kırım, Kiev, Rus, Politika, Haberler

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