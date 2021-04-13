Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Müslümanların ramazanını tebrik etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Müslümanların ramazanını tebrik etti

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Müslümanların ramazanını tebrik etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Müslümanların ramazanını kutladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Müslümanların ramazanını kutladı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukraynalıların farklı dinlere mensup olduğunu ancak daha iyi olma arzusunda birleştiğini belirtti.

Ülkesinin, Kırım Tatar Türkleri dahil Müslüman toplum için vatan olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ramazan ayının başlangıcında, ortak topraklarımızda inancın ve refahın artmasını dilerim." ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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