Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, mevkidaşı Aliyev'i Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü dolayısıyla tebrik etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, mevkidaşı Aliyev'i Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü dolayısıyla tebrik etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, mevkidaşı Aliyev'i Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü dolayısıyla tebrik etti
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Azerbaycan Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Azerbaycan Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutladı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki stratejik partnerliği takdir ettiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhuriyet Günü dolayısıyla Aliyev'i tebrik eden Zelenskiy, "Ukrayna, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor. İkili ortaklıkta diyaloğu sürdürmeyi ve Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılı etkinliklerine katılımınızı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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