Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kovid-19 aşısı oldu
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kovid-19 aşısı oldu

02.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:40
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kovid-19 aşısı oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşıyı Donbas cephesinde askerlerle yaptırdığını belirtti.

AstraZeneca aşısı olduğunu aktaran Zelenskiy, "Aşı, tekrar kısıtlamalar olmadan yaşamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama çalışmalarına geçen hafta başlanmıştı.

Ülkede son 24 saatte 5 bin 336 kişide Kovid-19'a rastlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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