Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüsü atlattı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüsü atlattı

23.11.2020 13:32 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:39
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüsü atlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nihayet koronavirüs testim negatif. Ateşim 36,6. Pozitifim, çünkü testim negatif. Artık işin başındayım. Yoğun bir gün olacak ama çok mutluyum" ifadelerini kullandı.9 Kasım'da koronavirüs testi pozitif çıkan Zelenskiy, tedbir amacıyla hastanede tedavi görüyordu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın da koronavirüsü atlattığı bildirildi.


Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüsü atlattı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüsü atlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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