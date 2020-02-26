Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Kırım'da Ukrayna bayrağının dalgalanması için elimizden geleni...

26.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:28

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da Ukrayna bayrağının dalgalanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmesinin başladığı 26 Şubat olaylarının 6. yılı dolayısıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Age of Crimea" forumu düzenlendi.

Foruma, Zelenskiy'nin yanı sıra Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, devlet görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, 26 Şubat'ın "Kırım'ın İlhakına Direnme Günü" olarak anılacağını duyurdu.

Kırım'ın, Ukrayna topraklarının bir parçası olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Kırım'ın geri alınması, milli düşüncemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ukrayna bayrağının Kırım'da dalgalanması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki krize de değinen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Donbas'ta savaşın sona ermesi ve Ukraynalı askerlerin ölmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat bu, Kırım'ın gündemimizden düşmesi veya Donbas'ta barışın sağlanması için Kırım'ı feda ettiğimiz anlamına gelmez. Donbas'ta savaş durdurulacak, Kırım'da da barış sağlanacak."

"Kırım, büyük askeri üs haline dönüştürüldü"

Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu da Rusya'nın zulmüne maruz kaldıklarını belirterek, "Kırım'da onlarca kişi öldürüldü, yüzlerce kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Sürekli aramalar yapılıyor. Yaklaşık yüz bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yarımada'da Sovyet komünist sistemini andıran rejim uygulandı." dedi.

Kırım Yarımadası'nın zengin doğal kaynaklara sahip olduğunu vurgulayan Kırımoğlu, "Kırım, Karadeniz bölgesi için tehdit oluşturan büyük askeri üs haline dönüştürüldü." diye konuştu.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmekle uluslararası hukuku çiğnediğinin altını çizen Kırımoğlu, "Kırım er ya da geç Rus işgalinden kurtulacak. Bunun zıttı olamaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA