Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Kendi aşımın ücretini ödeyeceğim"
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Kendi aşımın ücretini ödeyeceğim"

26.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:47
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendisine yapılacak yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının ücretini ödeyeceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendisine yapılacak yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının ücretini ödeyeceğini açıkladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu birçok ülke Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı kampanyalarına başlıyor. Ukrayna'da halkı, bir süredir Covid-19 aşılarının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı konusunu tartışıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den ülkenin gündeminde yer edinen tartışmalara yönelik bir açıklama geldi. Zelenskiy, "Bizim ülkemizde de dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi aşının fiyatını dikkate almayacak bir halk kitlesi var. Vatandaşlarımız arasındaki durumu kötü olan kesimin, sağlıkçıların, askerlerin, öğretmenlerin ve kronik hastaların devlet için ön planda olduğu bilinmekte. Bu nedenle benim gibi durumu iyi olanlar kendi ceplerinden aşının ücretini ödeyecekler ve bunun normal olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, halk arasındaki durumu kötü olan kesimin, sağlıkçıların, askerlerin, öğretmenlerin ve kronik hastaların aşı ücretlerinin devlet tarafından karşılanacağını, geri kalanlara ise aşının ücretli olacağının sinyalini verdi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 31 bin 482 test yapıldığı, 7 bin 709 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte 2 bin 888 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 5 bin 145 kişinin ise korona virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu aktarıldı. Ülkede son 24 saatte 121 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Son verilerle birlikte Ukrayna'da toplam vaka sayısı 1 milyon 19 bin 876'ya, toplam ölü sayısı ise 17 bin 702'ye yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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