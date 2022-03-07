Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna'ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması... - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna'ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması...

AA, Dmitri Chirciu - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna'ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna'ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor"

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Ukrayna, Rusya, İşgal, Güncel, Haberler

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