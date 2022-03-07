Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna'ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması...
AA, Dmitri Chirciu - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna'ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna'ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor"
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
AA / Dmitri Chirciu - Güncel