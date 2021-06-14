Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Johnson ile NATO zirvesi öncesi telefonda görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Johnson ile NATO zirvesi öncesi telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Johnson ile NATO zirvesi öncesi telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile NATO zirvesi öncesi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile NATO zirvesi öncesi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, NATO üyelerinin Ukrayna'yı somut kararlarla desteklemesinin zamanı olduğunu belirtti.

Zirve öncesi Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin açık bir perspektifin önemini vurguladığını aktaran Zelenskiy, ayrıca savunma alanında iş birliğini de görüştüklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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