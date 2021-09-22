Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in danışmanının bulunduğu araca silahlı saldırı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in danışmanının bulunduğu araca silahlı saldırı

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in danışmanının bulunduğu araca silahlı saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Sergey Şefir'in içinde bulunduğu araca Kiev yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Sergey Şefir'in içinde bulunduğu araca Kiev yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kimliği belirsiz kişilerce başkent Kiev yakınlarındaki Lesniki köyü civarında Şefir'in içinde bulunduğu araca hareket halindeyken otomatik silahla saldırı düzenlendi. Aracın şoförünün ağır yaralandığı saldırıdan Şefir yara almadan kurtuldu.

Şefir, silahlı saldırının kendisine yönelik olduğunu söyledi.

Ülkede 2019'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in birinci danışmanı olarak atanan Şefir, Zelenskiy'in devlet başkanı seçilmeden önce oynadığı "Halkın Hizmetkarı" dizisi başta olmak üzere pek çok film çekimi yapan "Stüdyo Kvartal-95" yapım firmasının kurucusu olarak tanınıyor.

Aynı zamanda firmanın yöneticileri, Zelenskiy'in siyasete girerken beraber hareket ettiği ekipten oluşuyor.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
Rusya'da seçimlere 'siber saldırı' iddiası

Rusya'da seçimlere "siber saldırı" iddiası

 Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere
Spor Mustafa Denizli Mesut Özil
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Vladimir Putin Sergen Yalçın Yemek Tarifleri Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in danışmanının bulunduğu araca silahlı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 13:14:23. #1.12#