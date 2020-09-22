Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı'ndan ders çıkarılmadığını söyledi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM'nin kurulmasının İkinci Dünya Savaşı'ndan trajik bir ders çıkarılması gerektiğinin sembolü olduğunu belirterek "Ancak Kırım'ın işgali ve Rusya'nın Donbas'taki saldırganlığı bu dersin çıkarılmadığını ispatlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM'nin kurulmasının İkinci Dünya Savaşı'ndan trajik bir ders çıkarılması gerektiğinin sembolü olduğunu belirterek "Ancak Kırım'ın işgali ve Rusya'nın Donbas'taki saldırganlığı bu dersin çıkarılmadığını ispatlıyor." dedi.

Zelenskiy, BM'nin kuruluşunun 75'inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzey toplantıya gönderdiği görüntülü kutlama mesajında, bir yıl önce toplandıklarında kimsenin 2020'nin böylesine zorlu bir sınav hazırlayacağını tahmin etmediğini dile getirdi.

Vladimir Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bugün San Francisco'daki önemli konferansı hatırlıyoruz. O zaman zor savaş sonrası günleri kurucu ülkeleri birleştirdi, çatışmaları bir kenara bırakıp daha iyi bir dünya kurmak için. Barışın, saygının, uluslararası hukukun, insan hakları ve gerçeğin olduğu bir dünya. Ancak üzülerek kabul etmeliyiz ki 21. yüzyıl pek çok çatışmayı, saldırganlığı, diktatörlüğü ve insan hakları ihlallerini içeriyor."

"Bu sadece Ukrayna'daki bir savaş değil, Avrupa'da bir savaş"

Zelenskiy, 75 sene önce BM'nin kurulmasının İkinci Dünya Savaşı'ndan trajik bir ders çıkarılması gerektiğinin sembolü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ancak Kırım'ın işgali ve Rusya'nın Donbas'taki saldırganlığı bu dersin çıkarılmadığını ispatlıyor. Hatırlatmak isterim ki bu sadece Ukrayna'daki bir savaş değil, Avrupa'da bir savaş. ve sadece bağımsız bir devletin egemenliğine tecavüz değil, dünyayı nüfuz alanlarına bölme çabası."

Zelenskiy, bugün yaşadığımız dünyanın 75 yıl önceki gibi zorluklarla dolu olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"75 senedir insanlık en yüksek zirvelere tırmandı, en derin çukurlara daldı, uzayı fethetti ve teknoloji sayesinde bugün BM toplantılarını uzaktan yapabiliyoruz. Öyleyse savaşları durdurmaya gücümüz yetmez mi? Bu gezegendeki varlığımızı gözden geçirmek için daha ne kadar kanlı derslere ihtiyacımız var?"

Zelenskiy, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm ülkeler için bir şok olduğunu, bunun, çatışmaları durdurmak ve beraber çalışıp önemli sonuçlar almak için uyarı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz