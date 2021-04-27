Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy güneyde cephe hattını ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile Ukrayna arasındaki cephe hattını ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile Ukrayna arasındaki cephe hattını ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, Herson bölgesine yaptığı ziyaret kapsamında, askeri birliklerde incelemelerde bulundu.

Askerlerle görüşen Zelenskiy, birliklerdeki durum hakkında da bilgi aldı.

Zelenskiy, ordunun teknik ve psikolojik açıdan durumunu görmenin önemli olduğunu belirterek Rusya'nın askeri birliklerini çekmeye başlamasının, ordunun Rusya'nın tekrar gelme ihtimaline karşı hazır olmayacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

Avrupalı ülkelerin ve ABD'nin ortak çabalarının, gerginliğin azalması için fırsat yarattığını kaydeden Zelenskiy, "Rus birliklerinin yüzde yüz geri döneceğini garanti edemeyiz. Gene de Ukrayna sınırlarından birliklerin çekilmesi kararını takdir ediyoruz. Bu, gerginliği devam ettirmeme niyetinin bir göstergesidir." dedi.

Donbas'taki savaşın bitmesi için diğer ülkelerin de barış müzakerelerine dahil olmasının süreci hızlandırabileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Normandiya Formatı'na bir eklenti olabilir, diğer ülkelerle ayrı ve paralel bir format, ciddi ve güçlü oyuncularla." değerlendirmelerinde bulundu.

Zelenskiy, Minsk müzakerelerinin de yenilenmesi çağrısında bulunarak "Kimse Minsk'in bitmesini istemiyor ancak bazı noktalar güncellenmeli." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz