Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Khomçak'ı görevden aldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Khomçak'ı görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Khomçak'ı görevden aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Khomçak'ı görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Khomçak'ı görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Khomçak'ı ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) kritik isimleri görevden aldı. Zelenskiy'nin Basın Sekreteri Sergey Nikiforov yaptığı açıklamada, Khomçak'ın görevden alınmasını Zelenskiy'nin kararı olduğunu belirterek, "Bu Devlet Başkanı'nın kararıydı. Khomçak'ın vatanseverliği konusunda bir şüphesi yok. Ancak o Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı arasında sinerji görmek istiyor ama bunun tam tersini tartışmalar ve fikir ayrılıkları görüyor" dedi.

Nikiforov, Khomçak'ın Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin beklendiğini belirterek, yeni Genelkurmay Başkanı'nın Valeriy Zalujniy olacağını ifade etti.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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