Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Homçak'ı görevden aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Homçak'ı görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Homçak'ı görevden aldı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Savunma Bakanlığı ile yaşadığı uyuşmazlıklar nedeniyle Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ı görevden aldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Savunma Bakanlığı ile yaşadığı uyuşmazlıklar nedeniyle Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ı görevden aldığı bildirildi.

Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergey Nikoforov, başkent Kiev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Homçak'ın yerine Ukrayna ordusunun "Kuzey" birliğinden sorumlu Valeriy Zalujnıy'nın atanacağını bildirdi.

Nikoforov, "Zelenskiy, Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında sinerji görmek istiyor ancak maalesef bu sinerjiyi görmek yerine tartışmalar görüyoruz." diye konuştu.

Ukrayna medyasında son dönemde yer alan bazı haberlerde, 21 Mayıs 2019'dan bu yana Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Homçak'ın, ülkenin Savunma Bakanlığı ile çeşitli tartışmalar yaşadığına yönelik haberler yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile, Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta...
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile, Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali İhsan Su Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Seda Sayan Hande Yener Düm Tek Tek
Spor Can Bartu Aytaç Kara Mesut Özil Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Homçak'ı görevden aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 20:03:52. #1.14#

title