Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Homçak'ı görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Savunma Bakanlığı ile yaşadığı uyuşmazlıklar nedeniyle Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ı görevden aldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Savunma Bakanlığı ile yaşadığı uyuşmazlıklar nedeniyle Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ı görevden aldığı bildirildi.

Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergey Nikoforov, başkent Kiev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Homçak'ın yerine Ukrayna ordusunun "Kuzey" birliğinden sorumlu Valeriy Zalujnıy'nın atanacağını bildirdi.

Nikoforov, "Zelenskiy, Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında sinerji görmek istiyor ancak maalesef bu sinerjiyi görmek yerine tartışmalar görüyoruz." diye konuştu.

Ukrayna medyasında son dönemde yer alan bazı haberlerde, 21 Mayıs 2019'dan bu yana Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Homçak'ın, ülkenin Savunma Bakanlığı ile çeşitli tartışmalar yaşadığına yönelik haberler yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay