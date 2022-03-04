Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Erdoğan'a desteği için minnettarım" - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Erdoğan'a desteği için minnettarım"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, "Erdoğan'a desteği için minnettarım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, "Erdoğan'a desteği için minnettarım" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 9'ncu gününde de diplomatik görüşmeler devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün de Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Göstermiş olduğu tutarlı destek için minnettarım. Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırılar ve nükleer terörizm hakkında kendisine bilgi verildi. Düşmanlıklara bir son vermeliyiz" açıklamasını yaptı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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