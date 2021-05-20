Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas'taki durumun yüzde 99 Rusya'ya bağlı olduğunu söyledi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas'taki durumun yüzde 99 Rusya'ya bağlı olduğunu söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas'taki durumun yüzde 99 Rusya'ya bağlı olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas krizinin donmaması için çabaladıklarını ancak durumun yüzde 99 Rusya'ya bağlı olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas krizinin donmaması için çabaladıklarını ancak durumun yüzde 99 Rusya'ya bağlı olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, Kiev'deki Antonov uçak fabrikasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülkesini oligarksızlaştırmanın öncelikli olduğunu belirten Zelenskiy, "Forbes'teki 100 kişi için değil, 40 milyonluk bir ülke için çabalıyoruz." dedi.

Zelenskiy, 24 Ağustos'ta 30. bağımsızlık yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatarak, ülkede askeri geçit töreni gerçekleştirileceğini söyledi.

Donbas krizinin çözümü için Normandiya formatından başka yol olmadığını ve bu sürece devam edeceklerini dile getiren Zelenskiy, Alman ve Fransız mevkidaşlarının son zamanlarda Rusya'ya baskıyı azalttığını ve onlardan daha fazla destek beklediğini vurguladı.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek için görüşmelerin sürdüğünü aktararak, Donbas'taki savaşın Putin görevdeyken bitmesi gerektiğini belirtti.

Donbas krizinin donmaması için çabaladıklarını belirten Zelenskiy, "Ancak durum yüzde 99 Rusya'ya bağlı." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Donbas sorununa ilişkin ülke çapında referandum yapılmasının da mümkün olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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