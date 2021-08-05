Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını belirtti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını belirtti
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını söyledi.

Zelenskiy, Dom televizyonuna verdiği röportajda, Donbas krizini değerlendirdi.

Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını vurgulayan Zelenskiy, orada yaşayanlara çağrı yaparak "Rusya'yı seviyorsanız ve hayatınız boyunca yaşadığınız Ukrayna toprağını Rusya olarak görüyorsanız. Çocuklarınız ve torunlarınız için gitmeli ve kendinize Rusya'da yer aramalısınız." dedi.

Ukrayna'sız Donbas'ta medeniyet olmayacağını belirten Zelenskiy, "Ancak kendinizi Ukraynalı ve Donbas'ın Ukrayna toprağı olduğunu hissediyorsanız, Ukrayna bayrağına ve diline saygı duyuyorsanız, bekleyin. Donbas işgalden kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ne kadar süre geçtiğinin önemli olmadığını, Almanya'daki duvarın yıkıldığı gibi Donbas'ın da kurtulacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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