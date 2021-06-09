Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Donbas cephesini ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Donbas cephesini ziyaret etti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, cephedeki duruma ilişkin ilk elden bilgi almanın önemini vurguladı. Askerlere barışın tesisi için yaptıkları çalışmaları anlatmanın da önemine dikkati çeken Zelenskiy, cephedeki duruma ilişkin askerlerin kapsamlı bir anlayışa sahip olduğunu gördüğünü aktardı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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