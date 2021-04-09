Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas cephesinde ateşkes rejiminin en çok ihlal edildiği bölgeleri ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas cephesinde ateşkes rejiminin en çok ihlal edildiği bölgeleri ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy cephede görev yapan askerlerle görüşüp son durumu ele aldı.

Askerlere Ukrayna topraklarını korudukları için teşekkür eden Zelenskiy, "Siz kahramanlığın ve kararlılığın gerçek örneklerisiniz. Devletimizi korumak için ölen her askeri hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ve askerler, ölen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra birlikte öğle yemeği yendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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